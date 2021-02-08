Названа сумма, выделенная на COVID-вакцинацию в Украине

08.02.2021 16:00

На кампанию вакцинации от коронавируса в Украине выделено 3,9 миллиарда гривень. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», сообщает Укринформ.

"Государственным бюджетом Украины на 2021 год предусмотрено всего более 3,9 миллиарда гривень для проведения прививочной кампании. Туда непосредственно входит и закупка вакцин", - сказал Степанов.

По словам министра, в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины, в частности 117 тыс. доз производства BioNTech / Pfizer и от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого и второго кварталов.