Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля

08.02.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 141 новых COVID-случаев. За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, сообщает в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что среди заболевших COVID-19 130 детей и 71 медработник. Было госпитализировано 1 020 человек.

За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 2 697 граждан, протестировано - 13 662 человек (в том числе методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 3 261).

Министр отметил, что наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания за последние сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

С начала пандемии в Украине заболело – 1 246 990 человек; выздоровели – 1 075 743 человек; летальных исходов - 23 644; проведено ПЦР-тестов – 6 402 123.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 88 случаев;

Винницкая область - 123 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 156 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 176 случаев;

Закарпатская область - 133 случая;

Запорожская область - 59 случаев;

Ивано-Франковская область - 398 случаев;

Киевская область - 97 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 119 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 61 случай;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 45 случаев;

Сумская область - 54 случая;

Тернопольская область - 74 случая;

Харьковская область - 35 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 24 случая;

Черкасская область - 53 случая;

Черновицкая область - 143 случая;

Черниговская область - 46 случаев.