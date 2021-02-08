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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля

08.02.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 141 новых COVID-случаев. За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, сообщает в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что среди заболевших COVID-19 130 детей и 71 медработник. Было госпитализировано 1 020 человек.
За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 2 697 граждан, протестировано - 13 662 человек (в том числе методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 3 261).
Министр отметил, что наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания за последние сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
С начала пандемии в Украине заболело – 1 246 990 человек; выздоровели – 1 075 743 человек; летальных исходов - 23 644; проведено ПЦР-тестов – 6 402 123.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 88 случаев;
Винницкая область - 123 случая;
Волынская область - 45 случаев;
Днепропетровская область - 156 случаев;
Донецкая область - 28 случаев;
Житомирская область - 176 случаев;
Закарпатская область - 133 случая;
Запорожская область - 59 случаев;
Ивано-Франковская область - 398 случаев;
Киевская область - 97 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 14 случаев;
Львовская область - 119 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 61 случай;
Полтавская область - 32 случая;
Ровенская область - 45 случаев;
Сумская область - 54 случая;
Тернопольская область - 74 случая;
Харьковская область - 35 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 24 случая;
Черкасская область - 53 случая;
Черновицкая область - 143 случая;
Черниговская область - 46 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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