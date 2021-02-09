- На Харьковщине начались масштабные контрдиверсионные учения08:00
- Названа сумма, выделенная на COVID-вакцинацию в Украине16:00
- Зеленский открыл всеукраинский форум Украина 30 (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля10:00
- Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии в Днепропетровской области15:00
- В Украине из-за похолодания снова открыли пункты обогрева11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля10:00
- Зеленский записал видео о закрытии телеканалов Медведчука (ВИДЕО)09:00
- Минздрав добавил в "красную зону" Молдову и еще 6 стран17:00
На Харьковщине начались масштабные контрдиверсионные учения
Со вторника по пятницу Служба безопасности Украины будет проводить на территории Харькова и области масштабные тренировки по противодействию диверсионным проявлениям, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
"Целью проведения указанных тренировок является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий", - написал Абдула.
"Приносим извинения за временные неудобства и просим харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных тренировок", - добавил он.
Контрдиверсионные учения продлятся 4 дня - с 9 по 12 февраля.
Теги: Харьковская область, СБУ, учения, диверсант
- На этой неделе мобильный «Ощадбанк» будет работать на Донетчине17:00
- На Донбассе за сутки - 4 обстрела, ранен украинский воин11:00
- В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"09:00
- 8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»17:00
- Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- В районе проведения ООС вручили награды волонтерам17:00
- В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция15:00
- В ОРДО студентам разрешили учить детей13:00
- 5 февраля линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли чуть более 140 человек11:00
- В "ДНР" признали критическую нехватку врачей16:00
- На Харьковщине начались масштабные контрдиверсионные учения08:00
- На этой неделе мобильный «Ощадбанк» будет работать на Донетчине17:00
- Названа сумма, выделенная на COVID-вакцинацию в Украине16:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Жену Медведчука занесли в базу "Миротворца"14:00
- ВОЗ опровергла слухи о бесплодии после COVID-вакцинации13:00
- Зеленский открыл всеукраинский форум Украина 30 (ВИДЕО)12:00
- На Донбассе за сутки - 4 обстрела, ранен украинский воин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля10:00
- В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"09:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция
- В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"
- В ОРДО студентам разрешили учить детей
- Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля
- 8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля
- В районе проведения ООС вручили награды волонтерам
- Жену Медведчука занесли в базу "Миротворца"
- Зеленский записал видео о закрытии телеканалов Медведчука (ВИДЕО)