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Кабмин смягчил карантинные ограничения в сфере культуры и образования

10.02.2021 08:00
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Кабмин смягчил карантинные ограничения в сфере культуры и образования

Кабинет Министров Украины внес изменения в свое постановление относительно условий ограничительных мер в Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Так, изменен пункт 2 постановления от 9 декабря 2020 года № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (Официальный вестник Украины, 2021, № 1, ст. 14).
Теперь пункт изложен в такой редакции: "8) прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения".



Теги: образование, культура, карантин, Кабмин, COVID-19
 
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