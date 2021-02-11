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Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19

11.02.2021 08:00
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Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19

Китайская компания Sinovac подала заявку на государственную регистрацию в Украине вакцины против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
"Разрешение на экстренное применение вакцины против COVID-19 производителя Sinovac, уже предоставлено компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии", - сказано в сообщении.
В Минздраве напомнили, что в конце декабря 2020 год министерство через госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac.



Теги: вакцина, регистрация, COVID-19
 
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