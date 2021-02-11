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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 039 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Он отметил, что за последние 24 часа было госпитализировано 1 784 человек. Выздоровели 6 568 человек. Скончались от коронавируса 124 пациента. За сутки было проведено тестированиий 43 126 (в том числе методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в столице страны (335).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 335 случаев;
Винницкая область - 392 случая;
Волынская область - 125 случаев;
Днепропетровская область - 306 случаев;
Донецкая область - 156 случаев;
Житомирская область - 367 случаев;
Закарпатская область - 368 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 482 случая;
Киевская область - 159 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Львовская область - 319 случаев;
Николаевская область - 83 случая;
Одесская область - 155 случаев;
Полтавская область - 126 случаев;
Ровенская область - 139 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 153 случая;
Харьковская область - 232 случая;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 129 случаев;
Черновицкая область - 291 случай;
Черниговская область - 81 случай.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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