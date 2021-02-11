В Киеве из-за непогоды на два дня закрыли школы и детсады

11.02.2021 09:00

В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии детских садов и школ 11 и 12 февраля. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

"Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег. Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 тыс. человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальным разгрузкой столичных автодорог ", - заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В КГГА подчеркнули, что педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Столична власть также обратилась к руководителям компаний и учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям школьников вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.