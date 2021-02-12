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Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада

12.02.2021 15:00
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Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада

Из-за сильного снегопада с большим опозданием идут пассажирские поезда №14 Солотвино – Киев и № 142 Львов – Бахмут. Об этом сообщает Укрзализныця в пятницу, 12 февраля, передает Корреспондент.net.
"Из-за сложных погодных условий утром, 12 февраля, с опозданием идут поезда № 14 Солотвино – Киев и № 142 Львов – Бахмут, которые задерживаются на 6 и 5 часов соответственно", – говорится в сообщении.
Указано, что 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на Центральном вокзале в Киеве, бесплатно размещены в зале ожидания повышенной комфортности до прибытия поезда.
"Для пассажиров поезда №14, которые будут продолжать поездку в направлении Днепра и Запорожья, будет организована пересадка на вечерний поезд Интерсити+. Также утром 12 февраля была задержана на 26 минут отправка из Львова поезда № 45 Ужгород – Лисичанск для удобной пересадки пассажиров поезда Днепр – Трускавец", – отмечается в сообщении.
Другие поезда Укрзализныци следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия.



Теги: Укрзализниця, снегопад, задержка, поезда
 
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