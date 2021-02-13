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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"

13.02.2021 17:00
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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19, сообщает LIGA.
По данным на 12 февраля в красной зоне оказались Испания, Чехия, Великобритания, США, Нидерланды, Кипр, Италия, Австрия, Германия, Канада, Польша, Словакия, Россия, Румыния, Молдова и еще 59 стран.
В зеленой зоне – Болгария, Венгрия, Франция, Беларусь, Турция, Греция, Израиль, Япония, Египет, Таиланд, Австралия, Китай и еще 107 стран.
Прибывающие в Украину из зеленой зоны не проходят обсервацию. Те, кто приезжают из красной зоны, должны либо получить негативный результат теста на коронавирус не больше, чем за 48 часов до пересечения границы, либо провести 14 дней в самоизоляции, сообщает пресс-служба Кабмина.



Теги: список, Минздрав, COVID-19, красная зона
 
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