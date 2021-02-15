Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля

15.02.2021 12:00

В Украине за день выявили 2332 новых случая COVID-19 - всего в стране зафиксировано уже 1273475 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 февраля.

При этом выздоровели за сутки 2 478 украинцев (всего - 1116779), а скончались 62 человека (всего - 24392).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 211

Винницкая область - 142

Волынская область - 45

Днепропетровская область - 106

Донецкая область - 28

Житомирская область - 150

Закарпатская область - 113

Запорожская область - 46

Ивано-Франковская область - 457

Киевская область - 171

Кировоградская область - 3

Луганская область - 9

Львовская область - 123

Николаевская область - 77

Одесская область - 75

Полтавская область - 21

Ровенская область - 15

Сумская область - 47

Тернопольская область - 79

Харьковская область - 59

Херсонская область - 31

Хмельницкая область - 10

Черкасская область - 66

Черновицкая область - 225

Черниговская область - 23.