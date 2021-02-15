В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков

15.02.2021 11:00

В оккупированной Горловке совершено покушение на командира батальона "народной милиции ДНР" Сергея Попова (позывной "Длинный"), передает "Трибун".

Как сообщает страница "Типичный Донецк" в соцсети, сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля. В автомобиле находились Попов и его дочь, которую он вез в школу. Попов жив, у него посечены ноги. О состоянии дочери пока ничего не известно.

По данным "Восточной правозащитной группы", сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт. Боевики "МГБ ДНР" и "народной милиции" проводят отработку территории, где случился взрыв, уже есть задержанные.

"Сергей Попов был подручным одного из лидеров НВФ «ДНР» Безлера, принимал участие в оккупации Крыма.

Наши источники информации сообщают, что у Сергея Попова и главы оккупационной администрации РФ в г. Горловка Ивана Приходько, уже длительное время существует конфликт. Попов и Приходько не могут поделить вывоз металлолома из Горловки (им и так мало перепадает от основных потоков, вот они и бодрятся за каждую мелочь)", - пишут правозащитники в Фейсбуке.

В "ВПГ" отмечают, что данную ситуацию спецслужбы РФ будут использовать для того, чтобы продемонстрировать "действия украинских спецслужб", которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия.