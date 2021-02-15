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В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков

15.02.2021 11:00
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В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков

В оккупированной Горловке совершено покушение на командира батальона "народной милиции ДНР" Сергея Попова (позывной "Длинный"), передает "Трибун".
Как сообщает страница "Типичный Донецк" в соцсети, сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля. В автомобиле находились Попов и его дочь, которую он вез в школу. Попов жив, у него посечены ноги. О состоянии дочери пока ничего не известно.
По данным "Восточной правозащитной группы", сейчас въезд и выезд из Горловки перекрыт.  Боевики "МГБ ДНР" и "народной милиции" проводят отработку территории, где случился взрыв, уже есть задержанные.
"Сергей Попов был подручным одного из лидеров НВФ «ДНР» Безлера, принимал участие в оккупации Крыма.
Наши источники информации сообщают, что у Сергея Попова и главы оккупационной администрации РФ в г. Горловка Ивана Приходько, уже длительное время существует конфликт. Попов и Приходько не могут поделить вывоз металлолома из Горловки (им и так мало перепадает от основных потоков, вот они и бодрятся за каждую мелочь)", - пишут правозащитники в Фейсбуке.
В "ВПГ" отмечают, что данную ситуацию спецслужбы РФ будут использовать для того, чтобы продемонстрировать "действия украинских спецслужб", которые якобы направлены на эскалацию конфликта и срыв перемирия.



Теги: Донбасс, Горловка, взрыв, боевик, покушение
 
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