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СБУ объявила о подозрении пророссийскому блогеру Шарию
СБУ во вторник, 16 февраля, объявила о подозрении в совершении преступления известному блогеру, главе партии Шария Анатолию Шарию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.
Подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям - госизмена (ч. 1 ст. 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161).
В СБУ утверждают, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
Теги: СБУ, обвинение, Анатолий Шарий
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