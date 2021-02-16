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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля

16.02.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля

В Украине за сутки выявили 3143 новых случая коронавируса - всего в стране уже 1276618 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 16 февраля.
При этом выздоровели 1122968 украинцев (накануне - 6 189), а скончались 24542 человек (накануне - 150).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 308
Винницкая область - 210
Волынская область - 95
Днепропетровская область - 85
Донецкая область - 60
Житомирская область - 18
Закарпатская область - 204
Запорожская область - 95
Ивано-Франковская область - 621
Киевская область - 136
Кировоградская область - 20
Луганская область - 26
Львовская область - 115
Николаевская область - 55
Одесская область - 127
Полтавская область - 149
Ровенская область - 88
Сумская область - 7
Тернопольская область - 67
Харьковская область - 131
Херсонская область - 6
Хмельницкая область - 50
Черкасская область - 99
Черновицкая область - 343
Черниговская область - 28.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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