Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля

16.02.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 3143 новых случая коронавируса - всего в стране уже 1276618 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 16 февраля.

При этом выздоровели 1122968 украинцев (накануне - 6 189), а скончались 24542 человек (накануне - 150).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 308

Винницкая область - 210

Волынская область - 95

Днепропетровская область - 85

Донецкая область - 60

Житомирская область - 18

Закарпатская область - 204

Запорожская область - 95

Ивано-Франковская область - 621

Киевская область - 136

Кировоградская область - 20

Луганская область - 26

Львовская область - 115

Николаевская область - 55

Одесская область - 127

Полтавская область - 149

Ровенская область - 88

Сумская область - 7

Тернопольская область - 67

Харьковская область - 131

Херсонская область - 6

Хмельницкая область - 50

Черкасская область - 99

Черновицкая область - 343

Черниговская область - 28.