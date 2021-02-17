Кабмин продлил карантин и вернул территориальное зонирование

17.02.2021 15:00

Правительство возвращает в Украине адаптивный карантин с четырьмя зонами эпидемической ситуации. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантины в зависимости от эпидемической ситуации. Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться", - сообщил он.

В то же время сам карантин будет продлен с конца февраля до 30 апреля этого года.