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Кабмин продлил карантин и вернул территориальное зонирование
17.02.2021 15:00
Правительство возвращает в Украине адаптивный карантин с четырьмя зонами эпидемической ситуации. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантины в зависимости от эпидемической ситуации. Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться", - сообщил он.
В то же время сам карантин будет продлен с конца февраля до 30 апреля этого года.
Теги: карантин, Кабмин, COVID-19
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