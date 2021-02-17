Минздрав Украины начал регистрацию вакцины Pfizer

17.02.2021 08:00

Государственный экспертный центр МЗ Украины начал прцедуру регистрации вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer-BioNTech, сообщает пресс-служба Минздрава.

"В "Единое окно" МЗ Украины подано заявление о государственной регистрации вакцины Комирнати/Comirnaty™ производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения. Это уже третья вакцина, регистрация которой началась на территории Украины. Сейчас на регистрации находятся вакцины против COVID-19 от Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Команда Министерства здравоохранения прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к лучшим европейским вакцинам", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.