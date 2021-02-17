Рада приравняла электронные водительские права к бумажным

17.02.2021 09:00

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в приложении "Дія" можно использовать наравне с бумажными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-офис Минцифры.

Такая норма содержится в принятом 16 февраля парламентом законе № 2695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение.

Закон вступит в силу после его опубликования.