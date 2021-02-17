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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля

17.02.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля

В Украине за сутки выявили 4286 новых случаев коронавируса - всего в стране уже - 1280904 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 17 февраля.
При этом выздоровели уже 1128895 человек (накануне - 5 927), а скончались 24689 украинцев (накануне - 147).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 366
Винницкая область - 351
Волынская область - 117
Днепропетровская область - 137
Донецкая область - 98
Житомирская область - 118
Закарпатская область - 275
Запорожская область - 149
Ивано-Франковская область - 646
Киевская область - 185
Кировоградская область - 52
Луганская область - 51
Львовская область - 183
Николаевская область - 47
Одесская область - 186
Полтавская область - 77
Ровенская область - 139
Сумская область - 67
Тернопольская область - 122
Харьковская область - 243
Херсонская область - 15
Хмельницкая область - 198
Черкасская область - 44
Черновицкая область - 386
Черниговская область - 34.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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