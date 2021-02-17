Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля

17.02.2021 12:00

В Украине за сутки выявили 4286 новых случаев коронавируса - всего в стране уже - 1280904 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 17 февраля.

При этом выздоровели уже 1128895 человек (накануне - 5 927), а скончались 24689 украинцев (накануне - 147).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 366

Винницкая область - 351

Волынская область - 117

Днепропетровская область - 137

Донецкая область - 98

Житомирская область - 118

Закарпатская область - 275

Запорожская область - 149

Ивано-Франковская область - 646

Киевская область - 185

Кировоградская область - 52

Луганская область - 51

Львовская область - 183

Николаевская область - 47

Одесская область - 186

Полтавская область - 77

Ровенская область - 139

Сумская область - 67

Тернопольская область - 122

Харьковская область - 243

Херсонская область - 15

Хмельницкая область - 198

Черкасская область - 44

Черновицкая область - 386

Черниговская область - 34.