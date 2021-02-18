Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля

18.02.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 6237 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже 1287141 случай. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 18 февраля.

При этом выздоровели 1134120 украинцев (накануне - 5 225), а скончались 24852 человек (накануне - 163).

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 513

Винницкая область - 514

Волынская область - 163

Днепропетровская область - 205

Донецкая область - 171

Житомирская область - 438

Закарпатская область - 500

Запорожская область - 88

Ивано-Франковская область - 799

Киевская область - 231

Кировоградская область - 31

Луганская область - 34

Львовская область - 300

Николаевская область - 119

Одесская область - 201

Полтавская область - 156

Ровенская область -167

Сумская область - 194

Тернопольская область - 215

Харьковская область - 289

Херсонская область - 44

Хмельницкая область - 202

Черкасская область - 140

Черновицкая область - 436

Черниговская область - 87.