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Украинцам разрешили регистрировать новые автомобили прямо в салонах
Правительство поддержало постановление, которым вводится регистрация новых авто прямо в автосалонах, чтобы человек сразу мог получить номерные знаки и техпаспорт. Как передает Укринформ, такое решение правительство приняло на заседании.
«Принятие постановления позволит осуществлять государственную регистрацию новых транспортных средств... непосредственно в торговом помещении предприятия. То есть, юридическое лицо и граждане, которые приобрели транспортные средства, смогут сэкономить свои денежные и временные ресурсы при осуществлении процедуры государственной регистрации транспортных средств и получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в помещении автосалона, который осуществляет продажу (транспортного средства - ред.)», - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Теги: регистрация, автосалон, автомобиль
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