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Украинцам разрешили регистрировать новые автомобили прямо в салонах

18.02.2021 09:00
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Украинцам разрешили регистрировать новые автомобили прямо в салонах

Правительство поддержало постановление, которым вводится регистрация новых авто прямо в автосалонах, чтобы человек сразу мог получить номерные знаки и техпаспорт. Как передает Укринформ, такое решение правительство приняло на заседании.
«Принятие постановления позволит осуществлять государственную регистрацию новых транспортных средств... непосредственно в торговом помещении предприятия. То есть, юридическое лицо и граждане, которые приобрели транспортные средства, смогут сэкономить свои денежные и временные ресурсы при осуществлении процедуры государственной регистрации транспортных средств и получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в помещении автосалона, который осуществляет продажу (транспортного средства - ред.)», - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.



Теги: регистрация, автосалон, автомобиль
 
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