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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля

19.02.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля

В Украине за сутки подтвердили 6531 новый случай COVID-19 - всего в стране уже 1293672 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 19 февраля.
При этом выздоровели уже 1139977 украинцев (накануне - 5 857), а скончались 24972 человек (накануне - 120).
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 544
Винницкая область - 581
Волынская область - 180
Днепропетровская область - 397
Донецкая область - 132
Житомирская область - 260
Закарпатская область - 397
Запорожская область - 182
Ивано-Франковская область - 753
Киевская область - 365
Кировоградская область - 63
Луганская область - 43
Львовская область - 422
Николаевская область - 182
Одесская область - 238
Полтавская область - 133
Ровенская область - 134
Сумская область - 104
Тернопольская область - 217
Харьковская область - 182
Херсонская область - 34
Хмельницкая область - 197
Черкасская область - 155
Черновицкая область - 458
Черниговская область - 178.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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