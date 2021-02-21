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Под санкции СНБО попала сеть магазинов "Спортмастер"
21.02.2021 09:00
Среди 19 компаний, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны, оказалась сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер", сообщает ESPRESO.TV.
По данным Единого госреестра юрлиц, ФЛП и общественных формирований, учредителями ООО "Спортмастер-Украина" являются две сингапурские компании: Sportmaster Operations Pte. Ltd (с долей 99%) и Sport & Fashion Management Pte. Ltd (с долей в 1%).
Однако по сути "Спортмастер" является российской компанией розничной торговли спортивными товарами, главный офис которой находится в Москве.
Решение СНБО предусматривает:
- Полный запрет торговых операций.
- Полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины.
- Предотвращение выведения капиталов за границу.
- Запрет на ввоз продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd самой фирмой или через иностранных посредников.
Период действия санкций – три года.
Теги: спорт, магазин, сеть, СНБО, санкции, Медведчук
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