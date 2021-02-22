Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля

22.02.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев - 53. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 1443 человека;

летальных исходов - 53;

выздоровели - 1353 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 20 183 (в том числе методом ПЦР - 13 513, методом ИФА - 2465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4205).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 307 662 лица;

выздоровели - 1 147 426 человек;

летальных исходов - 25 156;

проведения ПЦР-тестов - 6 714 484.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 169 случаев;

Винницкая область - 328 случаев;

Волынская область - 75 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 285 случаев;

Закарпатская область - 233 случая;

Запорожская область - 50 случаев;

Ивано-Франковская область - 515 случаев;

Киевская область - 166 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 279 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 124 случая;

Полтавская область - 75 случаев;

Ровенская область - 36 случаев;

Сумская область - 60 случаев;

Тернопольская область - 129 случаев;

Харьковская область - 50 случаев;

Херсонская область - 24 случая;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 38 случаев;

Черновицкая область - 259 случаев;

Черниговская область - 27 случаев.