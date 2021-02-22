- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля10:00
- СБУ задержала в Харькове агента российских спецслужб09:00
- На Прикарпатье установили 16 КПП для предотвращения распространения коронавируса08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля11:00
- Под санкции СНБО попала сеть магазинов "Спортмастер"09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля11:00
- СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены "за финансирование терроризма"09:00
- На админгранице с Крымом задержали перевозчика из ОРДО15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля12:00
- Степанов вылетел в Индию за COVID-вакциной09:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев - 53. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 1443 человека;
летальных исходов - 53;
выздоровели - 1353 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 20 183 (в том числе методом ПЦР - 13 513, методом ИФА - 2465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4205).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 307 662 лица;
выздоровели - 1 147 426 человек;
летальных исходов - 25 156;
проведения ПЦР-тестов - 6 714 484.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 169 случаев;
Винницкая область - 328 случаев;
Волынская область - 75 случаев;
Днепропетровская область - 126 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 285 случаев;
Закарпатская область - 233 случая;
Запорожская область - 50 случаев;
Ивано-Франковская область - 515 случаев;
Киевская область - 166 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 279 случаев;
Николаевская область - 123 случая;
Одесская область - 124 случая;
Полтавская область - 75 случаев;
Ровенская область - 36 случаев;
Сумская область - 60 случаев;
Тернопольская область - 129 случаев;
Харьковская область - 50 случаев;
Херсонская область - 24 случая;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 38 случаев;
Черновицкая область - 259 случаев;
Черниговская область - 27 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля
- 20 лет Независимости. Докучаевск: Ильич не выдерживает такую жизнь
- В Донбасссе выросло производство животноводческой продукции
- 20 лет Независимости. Артемовск: вместо водки появились строительные смеси
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля
- Увеличился экспорт товаров из Донецкой области
- 22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- В оккупированном Алчевске бастуют рабочие меткомбината13:00
- В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"10:00
- Правозащитники нашли недоработку в мобильном приложении «Вдома»17:00
- Почти 130 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 19 февраля13:00
- Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе10:00
- В ОРЛО появились мошенники-вымогатели в форме МЧС14:00
- Пушилин посетил передовые позиции НВФ «ДНР»11:00
- "ЛНР" ввела жесткий таможенный досмотр на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- В ОРЛО восстановили электроснабжение базовых станций Vodafone16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля10:00
- СБУ задержала в Харькове агента российских спецслужб09:00
- На Прикарпатье установили 16 КПП для предотвращения распространения коронавируса08:00
- 22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля15:00
- В оккупированном Алчевске бастуют рабочие меткомбината13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля11:00
- В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"10:00
- Под санкции СНБО попала сеть магазинов "Спортмастер"09:00
- Правозащитники нашли недоработку в мобильном приложении «Вдома»17:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- "ЛНР" ввела жесткий таможенный досмотр на КПВВ "Станица Луганская"
- Правозащитники нашли недоработку в мобильном приложении «Вдома»
- В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"
- В ОРЛО появились мошенники-вымогатели в форме МЧС
- Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе
- В оккупированном Алчевске бастуют рабочие меткомбината
- Пушилин посетил передовые позиции НВФ «ДНР»
- На админгранице с Крымом задержали перевозчика из ОРДО
- Крымский мост закрыли из-за сильного снегопада (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля