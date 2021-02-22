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Вакцина AstraZeneca находится на пути в Украину
22.02.2021 11:00
Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает РБК-Украина.
"Со дня на день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca прибыл уже по месту назначения и прямо сейчас находится на прямом маршруте в Украину", - заявила Шаталова.
По ее словам, вакцинация начнется в Украине согласно утвержденном графику - в феврале.
Теги: Индия, вакцина, Минздрав, COVID-19
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