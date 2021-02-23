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Минсоцполитики анонсировало очередную индексацию пенсий

23.02.2021 16:00
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Минсоцполитики анонсировало очередную индексацию пенсий

Правительство одобрило постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", согласно которому индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, информирует Цензор.НЕТ.
"Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5%+17%)/2)", - сообщает пресс-служба министерства.
В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся в 8 млн человек.
"Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривень. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн", - добавили в Минсоцполитики.
Также повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).



Теги: индексация, Кабмин, пенсии
 
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