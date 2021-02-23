Первая партия COVID-вакцины прибыла в Украину

23.02.2021 13:00

Самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca индийского производства приземлился в аэропорту Борисполь, сообщает СТРАНА.

Сегодня, на 15.00 назначена и специальная пресс-конференция посвященная началу вакцинации в Украине. Об этом передает Телеграм-канал "Политика страны". В ней примут участие Виктор Ляшко - заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины и Татьяна Коротченко - председатель Crown Agents в Украине.