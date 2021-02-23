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Первая партия COVID-вакцины прибыла в Украину

23.02.2021 13:00
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Первая партия COVID-вакцины прибыла в Украину

Самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca индийского производства приземлился в аэропорту Борисполь, сообщает СТРАНА.
Сегодня, на 15.00 назначена и специальная пресс-конференция посвященная началу вакцинации в Украине. Об этом передает Телеграм-канал "Политика страны".  В ней примут участие Виктор Ляшко - заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины и  Татьяна Коротченко - председатель Crown Agents в Украине.



Теги: Индия, Борисполь, вакцина, самолет, COVID-19
 
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