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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля

23.02.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 4 182 новых случая заражение коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 1,311 млн. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Также за вчера было госпитализировано 1 236 человек, 153 человека скончались, 4351 пациент выздоровел.
Среди заболевших за вчера - 252 ребенка и 219 медработников. Больше всего заражений в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.
Также, по его словам, за прошедшие сутки осуществлено тестирований за сутки - 49 600 (в том числе методом ПЦР - 23 660, методом ИФА - 14 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 11 158).
За все время пандемии в Украине заболели 1 311 844 человек, выздоровели 1 151 777 человек, скончались 25 309;
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 454 случая;
Винницкая область - 243 случая;
Волынская область - 128 случаев;
Днепропетровская область - 126 случаев;
Донецкая область - 58 случаев;
Житомирская область - 67 случаев;
Закарпатская область - 224 случая;
Запорожская область - 159 случаев;
Ивано-Франковская область - 716 случаев;
Киевская область - 196 случаев;
Кировоградская область - 19 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 197 случаев;
Николаевская область - 92 случая;
Одесская область - 159 случаев;
Полтавская область - 113 случаев;
Ровенская область - 107 случаев;
Сумская область - 42 случая;
Тернопольская область - 107 случаев;
Харьковская область - 188 случаев;
Херсонская область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 118 случаев;
Черкасская область - 140 случаев;
Черновицкая область - 468 случаев;
Черниговская область - 6 случаев.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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