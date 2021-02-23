Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля

23.02.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 4 182 новых случая заражение коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 1,311 млн. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Также за вчера было госпитализировано 1 236 человек, 153 человека скончались, 4351 пациент выздоровел.

Среди заболевших за вчера - 252 ребенка и 219 медработников. Больше всего заражений в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Киеве (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

Также, по его словам, за прошедшие сутки осуществлено тестирований за сутки - 49 600 (в том числе методом ПЦР - 23 660, методом ИФА - 14 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 11 158).

За все время пандемии в Украине заболели 1 311 844 человек, выздоровели 1 151 777 человек, скончались 25 309;

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 454 случая;

Винницкая область - 243 случая;

Волынская область - 128 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 58 случаев;

Житомирская область - 67 случаев;

Закарпатская область - 224 случая;

Запорожская область - 159 случаев;

Ивано-Франковская область - 716 случаев;

Киевская область - 196 случаев;

Кировоградская область - 19 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 92 случая;

Одесская область - 159 случаев;

Полтавская область - 113 случаев;

Ровенская область - 107 случаев;

Сумская область - 42 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 118 случаев;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 468 случаев;

Черниговская область - 6 случаев.