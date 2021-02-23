"Укрзализныця" с марта поднимает стоимость билетов на поезда

23.02.2021 17:00

Проезд в украинских поездах станет дороже уже с марта. Цены на железнодорожные билеты вырастут на 18%. Это не единственное повышение стоимость проезда в 2021 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Корреспондент.net.

По его словам, повышение будет поэтапное – каждый месяц на два процента.

При этом, считает Криклий, украинцы продолжат пользоваться железнодорожным транспортом, поскольку наработан механизм уменьшения стоимости билетов.

"В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает Укрзализныця", - объяснил Криклий, добавив, что пассажиры смогут получить скидку до 40%.