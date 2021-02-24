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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 февраля

24.02.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 февраля

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 850 новых случаев COVID-19, выздоровели 3 645 человек. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 3049 человек, что более, чем в два раза превышает вчерашний показатель. Скончалось за сутки 152 человека и выздоровели 3645.
Общее число заболевших в Украине составляет 1,317 млн.
За сутки было проведено 79 538 тестирований (в том числе методом ПЦР - 34 351, методом ИФА - 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 639).
За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 317 694 лица;
  • выздоровели - 1 155 422 лица;
  • летальных исходов - 25 461;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 772 495.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), городе Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 547 случаев;
Винницкая область - 601 случай;
Волынская область - 140 случаев;
Днепропетровская область - 227 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 389 случаев;
Запорожская область - 156 случаев;
Ивано-Франковская область - 600 случаев;
Киевская область - 275 случаев;
Кировоградская область - 58 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Львовская область - 287 случаев;
Николаевская область - 204 случая;
Одесская область - 215 случаев;
Полтавская область - 92 случая;
Ровенская область - 145 случаев;
Сумская область - 136 случаев;
Тернопольская область - 174 случая;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 74 случая;
Черновицкая область - 524 случая;
Черниговская область - 41 случай.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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