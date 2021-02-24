В Украине начал действовать новый адаптивный карантин

24.02.2021 08:00

Ровно в 00:00 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню распространения коронавируса, сообщает УП.

Согласно постановлению правительства №104 от 17 февраля, на территории страны, как и раньше, будут действовать четыре уровня эпидемиологической опасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

В список областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Буковина и Прикарпатье. Еще 7 областей оказались в "оранжевой" зоне. Это, в частности, Винницкая область, Донецкая область, Житомирская область, Закарпатье, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Остальные регионы - в "желтой" зоне.

Решение об ослаблении уровня эпидопасности будут пересматривать не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.