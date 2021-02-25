Украинских провайдеров обязали заблокировать 426 сайтов

25.02.2021 15:00

Голосеевский районный суд города Киева постановил заблокировать в Украине более 400 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Суд наложил арест "на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей интернета при использовании веб-ресурсов" 426 сайтов, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.

Решение принято по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о мошенничестве, совершенном в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Постановление подлежит немедленному исполнению, однако в течение 5 дней оно может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд.