Вакцинированные украинцы рассказали о своем самочувствии

25.02.2021 09:00

Министр здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как чувствуют себя вакцинированные медики, которым вчера сделали прививки. Информацию министр опубликовал на своей Фейсбук странице, передает Comments.ua.

По словам Ляшко, все медики находятся в стабильном состоянии, чувствуют себя хорошо. Никаких побочных эффектов от вакцины не наблюдается. "Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми. Это — Евгений Горенко — реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко — врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин — врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове. Поинтересовался состоянием после прививки — все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу ", — заявил Ляшко. Напомним, что в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Первыми получили препараты Киевская, Черниговская, Черкасская и Винницкая области. Прививки в Украине проводятся с использованием индийской вакцины Covishield от производителей Oxford / AstraZeneca.

"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми. Это — Евгений Горенко — реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко — врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин — врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове. Поинтересовался состоянием после прививки — все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу ", — заявил Ляшко.

Напомним, что вчера в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Первыми получили препараты Киевская, Черниговская, Черкасская и Винницкая области. Прививки в Украине проводятся с использованием индийской вакцины Covishield от производителей Oxford / AstraZeneca.