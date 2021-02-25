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Вакцинированные украинцы рассказали о своем самочувствии
Министр здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как чувствуют себя вакцинированные медики, которым вчера сделали прививки. Информацию министр опубликовал на своей Фейсбук странице, передает Comments.ua.
По словам Ляшко, все медики находятся в стабильном состоянии, чувствуют себя хорошо. Никаких побочных эффектов от вакцины не наблюдается. "Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми. Это — Евгений Горенко — реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко — врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин — врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове. Поинтересовался состоянием после прививки — все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу ", — заявил Ляшко. Напомним, что в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Первыми получили препараты Киевская, Черниговская, Черкасская и Винницкая области. Прививки в Украине проводятся с использованием индийской вакцины Covishield от производителей Oxford / AstraZeneca.
"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми. Это — Евгений Горенко — реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко — врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин — врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове. Поинтересовался состоянием после прививки — все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу ", — заявил Ляшко.
Напомним, что вчера в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. Первыми получили препараты Киевская, Черниговская, Черкасская и Винницкая области. Прививки в Украине проводятся с использованием индийской вакцины Covishield от производителей Oxford / AstraZeneca.
Теги: вакцинация, состояние здоровья, COVID-19
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