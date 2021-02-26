Минздрав расширил список стран "зеленой зоны"

26.02.2021 17:00

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, первый существенно сократился, второй — значительно расширился. Обновленный перечень стран опубликован на сайте Минздрава Украины.

Так, по сравнению с предыдущей неделей "красный" список сократился на 10 стран — до 61. Теперь "зелеными" стали: Швейцария, Грузия, Колумбия, Кипр, Румыния, Боливия, Болгария, Ботсвана, Малайзия и Российская Федерация.

При этом в первой десятке "красных" остаются: Чехия, Черногория, Сан-Марино, Сейшельские Острова, Эстония, Монако, Бахрейн, Сент-Люсия, Израиль, Андора.

В свою очередь, "зеленый" список включает в себя 133 страны.