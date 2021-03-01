Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 марта

01.03.2021 09:00

По состоянию на утро понедельника, 1 марта, выявлены 4 285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 258 детей и 93 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 779 человек;

летальных случаев - 68;

выздоровел - 1 701 человек;

осуществлено тестирований - 23 066 (в том числе методом ПЦР - 15 394, методом ИФА - 2 621, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 051).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 352 134 человека;

выздоровели - 1 171 724 человека;

летальных случаев - 26 050;

проведено ПЦР-тестов - 6 921 573.

Суточная статистика по регионам:

Киев – 208 случаев;

Винницкая область – 558 случаев;

Волынская область – 94 случая;

Днепропетровская область – 344 случая;

Донецкая область – 164 случая;

Житомирская область – 528 случаев;

Закарпатская область – 423 случая;

Запорожская область – 98 случаев;

Ивано-Франковская область – 734 случая;

Киевская область – 351 случай;

Кировоградская область – 30 случаев;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 399 случаев;

Николаевская область – 149 случаев;

Одесская область – 144 случая;

Полтавская область – 58 случаев;

Ровненская область – 120 случаев;

Сумская область – 125 случаев;

Тернопольская область – 218 случаев;

Харьковская область – 276 случаев;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 237 случаев;

Черкасская область – 51 случай;

Черновицкая область – 411 случаев;

Черниговская область – 60 случаев.