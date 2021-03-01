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Степанов публично привился от коронавируса (ВИДЕО)

01.03.2021 16:00
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Степанов публично привился от коронавируса (ВИДЕО)

Глава Минздрава Максим Степанов публично сделал прививку от коронавируса, чтобы поднять уровень доверия к вакцинам среди украинцев, сообщает Интернет-обозрение "Главное".
Процедура вакцинации транслировалась на сайте Минздрав и в прямом эфире.
По словам министра, такой шаг нужен для минимизации фейков и манипуляций относительно безопасности и эффективности вакцинации. Также готовность к публичной вакцинации озвучивал и Президент Владимир Зеленский, который планирует привиться вместе с военнослужащими на втором этапе программы.
Следует отметить, что с сегодняшнего дня занять очередь на вакцинацию можно при помощи сайта и приложения "Дія".



Теги: видео, Минздрав, вакцинация, глава, COVID-19
 
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