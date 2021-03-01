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В Украине стартовала "Доступная ипотека 7%"

01.03.2021 15:00
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В Украине стартовала "Доступная ипотека 7%"

Сегодня, 1 февраля состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%", информирует РБК-Украина.
Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума "Украина 30".
"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.



Теги: банк, кредит, ипотека, жилье
 
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