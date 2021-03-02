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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 марта

02.03.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 марта

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook во вторник, 2 марта.
В частности, заболели 308 детей и 218 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1410 человек; летальных случаев – 162; выздоровело – 5 194 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504), Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 357 470 человека, 26 212 человек – умерли, выздоровели – 1 176 918 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 453
Волынская область - 140
Днепропетровская область - 206
Донецкая область - 107
Житомирская область - 94
Закарпатская область - 438
Запорожская область - 163
Ивано-Франковская область – 649
Киев - 463
Киевская область - 231
Кировоградская область - 26
Луганская область - 32
Львовская область - 349
Николаевская область - 153
Одесская область - 319
Полтавская область - 131
Ровенская область - 108
Сумская область - 37
Тернопольская область - 146
Харьковская область - 319
Херсонская область - 18
Хмельницкая область - 105
Черкасская область - 93
Черновицкая область - 504
Черниговская область - 52.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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