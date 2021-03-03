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Минздрав обновил эпидзонирование Украины

03.03.2021 15:00
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Минздрав обновил эпидзонирование Украины

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Так, три области попали в "красную" зону, еще девять - в "оранжевую". Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
В "красной" зоне находятся Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области.
В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.
Остальные регионы остаются "желтыми" - Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
При этом по состоянию на 2 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в шести областях - в Ивано-Франковской (142,5 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (99,9), Черновицкой (90,5), Закарпатской (90,4), Житомирской (77,7) и Николаевской (61,8) областях.
Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0% ).



Теги: Минздрав, карантин, зона, COVID-19
 
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