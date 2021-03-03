Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 марта

03.03.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 7 235 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на 2 тысячи больше вчерашнего показателя. Рост продолжается третий день подряд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в среду, 3 марта.

В частности, заболели 429 детей и 319 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 486 человек; летальных случаев – 185; выздоровело – 5 118 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 364 705 человек, 26 397 человек – умерли, выздоровели – 1 182 036 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 577

Волынская область - 211

Днепропетровская область - 238

Донецкая область - 232

Житомирская область - 296

Закарпатская область - 479

Запорожская область - 219

Ивано-Франковская область - 640

Киевская область – 427

Киев - 655

Кировоградская область - 85

Луганская область - 47

Львовская область - 403

Николаевская область - 197

Одесская область - 309

Полтавская область - 148

Ровенская область - 217

Сумская область - 132

Тернопольская область - 343

Харьковская область - 394

Херсонская область - 40

Хмельницкая область - 295

Черкасская область - 130

Черновицкая область - 495

Черниговская область - 59.