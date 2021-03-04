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В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19

04.03.2021 10:00
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В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 10 056 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на 3 тысячи больше вчерашнего показателя. Рост продолжается четвертый день подряд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в четверг, 4 марта.
В частности, заболели 611 детей и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 271человек; летальных случаев – 194; выздоровело – 4 937 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 374 762 человека, 26 591 человек – умер, выздоровели – 1 186 873 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 827
Волынская область - 652
Днепропетровская область - 384
Донецкая область - 280
Житомирская область - 888
Закарпатская область - 679
Запорожская область - 180
Ивано-Франковская область – 776
Киев - 868
Киевская область - 423
Кировоградская область - 93
Луганская область - 53
Львовская область - 590
Николаевская область - 197
Одесская область - 483
Полтавская область - 253
Ровенская область - 202
Сумская область - 297
Тернопольская область - 457
Харьковская область - 442
Херсонская область - 36
Хмельницкая область - 357
Черкасская область - 241
Черновицкая область - 626
Черниговская область - 167.



Теги: статистика, область, COVID-19
 
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