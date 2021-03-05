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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 марта
В Украине за минувшие сутки выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на сотню больше вчерашнего показателя. Рост продолжается пятый день подряд. Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 5 марта.
В частности, заболели 577 детей и 345 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 355 человек; летальных случаев – 172; выздоровело – 4 149 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 384 917 человека, 26 763 человек – умер, выздоровели – 1 191 022 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 816
Волынская область - 277
Днепропетровская область - 497
Донецкая область - 334
Житомирская область - 695
Закарпатская область - 748
Запорожская область - 163
Ивано-Франковская область – 737
Киев - 910
Киевская область - 690
Кировоградская область - 69
Луганская область - 50
Львовская область - 646
Николаевская область - 209
Одесская область - 372
Полтавская область - 172
Ровенская область - 198
Сумская область - 238
Тернопольская область - 394
Харьковская область - 566
Херсонская область - 54
Хмельницкая область - 418
Черкасская область - 204
Черновицкая область - 561
Черниговская область - 137.
Теги: область, ситуация, COVID-19
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