Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 марта

05.03.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на сотню больше вчерашнего показателя. Рост продолжается пятый день подряд. Такие данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 5 марта.

В частности, заболели 577 детей и 345 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 355 человек; летальных случаев – 172; выздоровело – 4 149 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 384 917 человека, 26 763 человек – умер, выздоровели – 1 191 022 человека.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 816

Волынская область - 277

Днепропетровская область - 497

Донецкая область - 334

Житомирская область - 695

Закарпатская область - 748

Запорожская область - 163

Ивано-Франковская область – 737

Киев - 910

Киевская область - 690

Кировоградская область - 69

Луганская область - 50

Львовская область - 646

Николаевская область - 209

Одесская область - 372

Полтавская область - 172

Ровенская область - 198

Сумская область - 238

Тернопольская область - 394

Харьковская область - 566

Херсонская область - 54

Хмельницкая область - 418

Черкасская область - 204

Черновицкая область - 561

Черниговская область - 137.