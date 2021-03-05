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Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)
05.03.2021 09:00
Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей вакцинировались от коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира ток-шоу Право на власть, передает Корреспондент.net.
Так, прививки препаратом индийского производства CoviShield получили:
певица Руслана Лыжичко;
телеведущий Александр Педан;
двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок;
президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров;
врач Елена Михно;
врач Виталий Соколов;
врач Екатерина Геля;
врач Богдан Мельник;
эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова;
телеведущая Наталья Мосейчук.
Публичную акцию организовали Минздрав, ЮНИСЕФ и телеканал 1+1. Ее цель - обратить внимание украинцев на важность вакцинации.
Теги: вакцинация, знаменитости, прямой эфир
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