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В Киеве презентовали платформу для освобождения политзаключенных
4 марта в Киеве состоялась презентация платформы «Освобождение политзаключенных», передает Громадское Телевидение.
Основателями платформы являются 16 бывших политзаключенных, пострадавших за свою борьбу с российским режимом, в частности Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Владимир Жемчугов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Игорь Козловский, Игорь Павленко, Евгений Панов, Исмаил Рамазанов, Николай Семена, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз, Александр Шумков.
«Платформа борется за освобождение всех украинских граждан, находящихся за решеткой в результате агрессии РФ: политзаключенных, заложников, военнопленных. Мы также осуждаем незаконные, политически мотивированные преследования проукраинских активистов, патриотов Украины», — говорится в заявлении основателей платформы.
Также отмечается, что объединение открыто к сотрудничеству с украинскими и международными организациями, работающими над освобождением украинских политзаключенных.
Теги: освобождение, презентация, организация, политзаключенные
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