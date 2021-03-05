В Сумах для школьников отменили плату за проезд в коммунальном транспорте

05.03.2021 17:00

В городе Сумы с 5 марта школьники могут бесплатно ездить в коммунальном общественном транспорте. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

Указано, что исполнительный комитет внес изменения в решение от 15 января 2019 года №20 Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются КП СГС Электроавтотранс (с изменениями). Эти изменения предусматривают предоставление для учащихся 1-11 классов стопроцентной льготы на проезд в коммунальных автобусах и троллейбусах.

Право бесплатного проезда действует при наличии ученического билета.

"Это хороший подарок детям и их родителям, ведь позволит уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет сумчан. Могу заверить, что городские власти и в дальнейшем будет работать в направлении развития коммунального транспорта, чтобы горожане получали качественную услугу за приемлемую цену", – сказал мэр Александр Лысенко.