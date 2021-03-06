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Укргидрометцентр предупредил о похолодании

06.03.2021 09:00
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Укргидрометцентр предупредил о похолодании

На выходных в Украине начнется похолодание, которое продолжится на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.
Так, в субботу, 6 марта, днем будет преимущественно плюсовая температура, а ночью до -7 градусов.
Холоднее всего будет в центральных и северных регионах: от +1 до +3 днем и до -7 ночью. Теплее всего - на юге - до +5 днем.
В Киеве днем от +1 до +3, а ночью от -4 до -6.
В воскресенье, 7 марта, в западных областях и на юге температура поднимется до +8 градусов днем, но упадет до -5... -8 ночью.
На севере, в центре и востоке днем от +1 до +4, а ночью до -8.
В Киеве днем до +3, а ночью до -6.
В понедельник, 8 марта,на востоке и юге от +2 до +8 днем, а ночью -1... +2.
На западе, севере, в центре и Киеве днем от -1 до +1, а ночью от -1 до -4.



Теги: похолодание, гидрометеоцентр, прогноз погоды
 
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