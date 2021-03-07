Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта

07.03.2021 11:00

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 7 167 человек. В частности, вирус выявлен у 466 детей и 172 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Он добавил, что за последние 24 часа было госпитализировано 3 956 пациентов. От болезни скончалось 103 человека, недуг победили 2 147 человек.

За сутки было протестировано 46 304 человек (в том числе методом ПЦР – 24 868, методом ИФА – 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 509).

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

С начала пандемии в Украине заболело 1 401 228 человек; выздоровели 1 196 520 человек. Зафиксировано 27 022 летальных исходов. Было проведено ПЦР-тестов - 7 126 226.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 432 случая;

Винницкая область - 587 случаев;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 362 случая;

Донецкая область - 217 случаев;

Житомирская область - 747 случаев;

Закарпатская область - 503 случая;

Запорожская область - 82 случая;

Ивано-Франковская область - 543 случая;

Киевская область - 366 случаев;

Кировоградская область - 46 случаев;

Луганская область - 18 случаев;

Львовская область - 601 случай;

Николаевская область - 184 случая;

Одесская область - 356 случаев;

Полтавская область - 120 случаев;

Ровенская область - 89 случаев;

Сумская область - 127 случаев;

Тернопольская область - 256 случаев;

Харьковская область - 362 случая;

Херсонская область - 35 случаев;

Хмельницкая область - 361 случай;

Черкасская область - 94 случая;

Черновицкая область - 441 случай;

Черниговская область - 109 случаев.