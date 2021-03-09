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Два человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом возле Изюма
09.03.2021 15:00
В Харьковской области сегодня, 9 марта, возле села Каменка на трассе Киев-Харьков-Довжанский съехал с дороги и перевернулся микроавтобус Renault Trafic. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте, остальные восемь человек (в том числе водитель) получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Изюмскую районную больницу, где впоследствии 23-летняя женщина скончалась в реанимационном отделении.
Полиция открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (“нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) Уголовного кодекса Украины.
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