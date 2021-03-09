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Укрзализныця запустила спецрейсы с «краснозонного» Закарпатья

09.03.2021 11:00
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Укрзализныця запустила спецрейсы с «краснозонного» Закарпатья

Укрзализныця начала продажу билетов на дополнительные спецрейсы из и на Закарпатье. Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Укрзализныця выполнит дополнительные специальные рейс из и на Закарпатье. Уже открылась продажа билетов на рейсы, соединяющие Закарпатье со столицей, Югом и Востоком страны во вторник, субботу и воскресенье", - написал Криклий.
Он также обнародовал перечень этих рейсов:
358/357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
13/14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
15/16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
81/82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
108/107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
45/46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).
"Пассажиры, у которых уже есть приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена. Для остальных пассажиров продажа билетов уже открыта", - написал Криклий.
Он добавил, что все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.



Теги: Укрзализниця, Закарпатье, COVID-19
 
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