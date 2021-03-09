Главная / Новости / Украина / В Минфине назвали сумму, выделенную на "Доступную ипотеку 7%" в 2021 году
Последние новости раздела
- В Минфине назвали сумму, выделенную на "Доступную ипотеку 7%" в 2021 году13:00
- Укрзализныця запустила спецрейсы с «краснозонного» Закарпатья11:00
- Украина вышла на треье место в Европе по приросту COVID-1908:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 марта10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 марта13:00
- Укргидрометцентр предупредил о похолодании09:00
- В Сумах для школьников отменили плату за проезд в коммунальном транспорте17:00
- В Киеве презентовали платформу для освобождения политзаключенных12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 марта11:00
В Минфине назвали сумму, выделенную на "Доступную ипотеку 7%" в 2021 году
09.03.2021 13:00
1 марта 2021 стартовала работа государственной программы "Доступная ипотека 7%", в этом году около 5 тыс. семей смогут ею воспользоваться. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил министр Сергей Марченко.
По словам Марченко, плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн.
"Программа "Доступная ипотека 7%" позволит разблокировать ипотечное кредитование в стране, оживит ипотечный рынок, рынок строительства жилья и в будущем даст толчок для экономического развити", - отметил глава Минфина.
Теги: кредит, ипотека, жилье, план, Минфин
Читайте также:
- Взяли кредит под залог недвижимости? Можете стать бомжом
- Программа доступного жилья. Правительство откорректировало условия
- Прогноз: ипотечное кредитование возобновится в 2012 году
- Нуждающиеся в жилье семьи получат 130 миллионов льготных кредитов
- Ипотечное кредитование становится доступным
- При какой зарплате дают жилищный кредит?
- В Краматорске "заминировали" офис "Донецкоблгаза"14:00
- На Донбассе ВСУ захватили беспилотник ФСБ России12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 марта10:00
- 161 человек пересек линию разграничения на Донетчине по гумкоридору 8 марта09:00
- В ДонОГА анонсировали капремонт трассы "Мариуполь — Бердянск"17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 8 марта по данным ГПСУ15:00
- В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение13:00
- На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО11:00
- 8 марта возобновит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО13:00
- В Краматорске "заминировали" офис "Донецкоблгаза"14:00
- В Минфине назвали сумму, выделенную на "Доступную ипотеку 7%" в 2021 году13:00
- На Донбассе ВСУ захватили беспилотник ФСБ России12:00
- Укрзализныця запустила спецрейсы с «краснозонного» Закарпатья11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 марта10:00
- 161 человек пересек линию разграничения на Донетчине по гумкоридору 8 марта09:00
- Украина вышла на треье место в Европе по приросту COVID-1908:00
- В ДонОГА анонсировали капремонт трассы "Мариуполь — Бердянск"17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 8 марта по данным ГПСУ15:00
- В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение13:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО
- На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО
- Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта
- В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение
- Ситуация на КПВВ Донбасса 8 марта по данным ГПСУ
- В ДонОГА анонсировали капремонт трассы "Мариуполь — Бердянск"
- В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании
- 5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек
- "Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)