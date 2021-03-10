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Кабмин усилил ограничения для "красной" зоны карантина
Кабинет Министров Украины ужесточил ограничения для "красной" карантинной зоны, сообщает ТСН.
Новые ограничения касаются перевозки пассажиров в регионах, в которых действуют строгие ограничения. Сейчас это Буковина, Прикарпатье, Закарпатье и Житомирская область. В этих областях отныне запрещается первозка пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами кроме транзитных.
Впрочем, перевозить людей можно легковыми автомобилями, но в салоне должно быть не более пяти пассажиров — это вместе с водителем. Осуществлять перевозки можно служебным или арендованным транспортом, но только на местах для сидения. Отмечается, что при этом о маршруте надо сообщить Национальную полицию.
Кроме того, возить пассажиров разрешено и специализированными железнодорожными рейсами внутреннего сообщения, но они были согласованы с министерствами здравоохранения и Мининфраструктуры. На пригородные спецзализнични маршруты должен дать разрешение областная государственная дминистрация.
Следует заметить, что жесткий карантин "красной" зоны предусматривает, что будут закрыты непродовольственные магазины, фитнес-центры и развлекательные заведения. Учебные заведения перевели на дистанционное образование. Запрещено проведение массовых мероприятий. Работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, продовольственные магазины.
Теги: карантин, ограничение, Кабмин, COVID-19, красная зона
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