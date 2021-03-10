Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 марта

10.03.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки количество новых COVID-случаев составило 6 377. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Так, за последние 24 часа было госпитализировано 1 904 пациента. От вируса скончалось 219 человек. С болезнью справились 5 687 украинцев. Сделано тестирований за сутки 64 126 (в том числе методом ПЦР – 33 904, методом ИФА – 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 106).

За все время пандемии в Украине заболело 1 416 438 человек; выздоровели 1 204 916 человек; летальных исходов - 27 423; проведения ПЦР-тестов – 7 188 346", - сообщил Степанов.

За последние сутки больше всего инфицировались жители Киева (644), а также Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областей.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 644 случая;

Винницкая область - 575 случаев;

Волынская область - 125 случаев;

Днепропетровская область - 226 случаев;

Донецкая область - 118 случаев;

Житомирская область - 141 случай;

Закарпатская область - 399 случаев;

Запорожская область - 218 случаев;

Ивано-Франковская область - 502 случая;

Киевская область - 320 случаев;

Кировоградская область - 31 случай;

Луганская область - 74 случая;

Львовская область - 523 случая;

Николаевская область - 229 случаев;

Одесская область - 586 случаев;

Полтавская область - 153 случая;

Ровенская область - 173 случая;

Сумская область - 50 случаев;

Тернопольская область - 148 случаев;

Харьковская область - 270 случаев;

Херсонская область - 6 случаев;

Хмельницкая область - 152 случая;

Черкасская область - 151 случай;

Черновицкая область - 533 случая;

Черниговская область - 30 случаев.