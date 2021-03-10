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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 марта
В Украине за минувшие сутки количество новых COVID-случаев составило 6 377. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в Facebook.
Так, за последние 24 часа было госпитализировано 1 904 пациента. От вируса скончалось 219 человек. С болезнью справились 5 687 украинцев. Сделано тестирований за сутки 64 126 (в том числе методом ПЦР – 33 904, методом ИФА – 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 106).
За все время пандемии в Украине заболело 1 416 438 человек; выздоровели 1 204 916 человек; летальных исходов - 27 423; проведения ПЦР-тестов – 7 188 346", - сообщил Степанов.
За последние сутки больше всего инфицировались жители Киева (644), а также Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областей.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 644 случая;
Винницкая область - 575 случаев;
Волынская область - 125 случаев;
Днепропетровская область - 226 случаев;
Донецкая область - 118 случаев;
Житомирская область - 141 случай;
Закарпатская область - 399 случаев;
Запорожская область - 218 случаев;
Ивано-Франковская область - 502 случая;
Киевская область - 320 случаев;
Кировоградская область - 31 случай;
Луганская область - 74 случая;
Львовская область - 523 случая;
Николаевская область - 229 случаев;
Одесская область - 586 случаев;
Полтавская область - 153 случая;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 50 случаев;
Тернопольская область - 148 случаев;
Харьковская область - 270 случаев;
Херсонская область - 6 случаев;
Хмельницкая область - 152 случая;
Черкасская область - 151 случай;
Черновицкая область - 533 случая;
Черниговская область - 30 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
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